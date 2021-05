TÄNA ÕHTUL ⟩ Kanal 2 uus krimisari toob haiglahurmur Patrick Dempsey tagasi ekraanile

Noor New Yorgis resideeruv kirjanik Marcus Goldman (Ben Schnetzer) on oma esimesi eduvilju maitsta saanud, kuid jäänud liialt kauaks loorberitele puhkama. Nii kirjastus kui ka publik ootavad juba kannatamatult uut meistriteost, kuid mida ei tule, on inspiratsioon.

Marcus sõidab külla oma endisele ülikooliprofessorile, mentorile ja eelkõige heale sõbrale Harry Quebertile (Patrick Dempsey). Harry on elanud Ameerika idüllilises ookeaniäärses väikelinnas juba aastakümneid ja kirjutanud seal valmis ka oma kõige kuulsama ja auhinnatuma romaani. Õige varsti peale Marcuse saabumist satub auväärne Harry Quebert aga trellide taha, süüdistatuna mõrvas.

Marcusel, kes võlgneb oma eduka karjääri suuresti Harryle, on raske selle teadmisega leppida ja ta otsustab koos kohaliku politseiga tõe aastakümnete taguse juhtumi kohta välja selgitada. Selleks on aga vaja ajas tagasi rännata 70ndatesse, mil kohaliku pastori 15aastane tütar kadunuks jäi. Suheldes linnakese elanikega selgub, et kahtlusaluseid, kes noore tüdruku mõrvalooga seostuvad, on mitmeid.

Sari on valminud samanimelise menuromaani ainetel. Tegu on ühelt poolt klassikalise krimilooga, kus tõde paljastub vähehaaval ja erinevad juhtlõngad viivad vaatajaid üha enam eksiteele. ««Tõde Harry Queberti juhtumi kohta» pole pelgalt krimimüsteerium, vaid ka mitmekihiline lugu nii eneseotsingutest, lörri läinud inimsaatustest, kui kordumatutest tunnetest,» tutvustab uut sarja Kanal 2. «Teisalt on see aga õrn keelatud armastuse lugu, mis ikka traagilise lõpuga olema kipub.»