TA ON TAGASI ⟩ Arnold Schwarzenegger teeb Netflixi oma spioonisarja

73-aastane märulistaar saab endale 200 miljoni tellijaga voogedastusteenuses kaheksaosalise spiooniseriaali, mida hakkab näitlemise kõrvalt ka ise produtseerima, teatab Deadline. See on esimene suurem lavastuslik teleroll näitlejale, kes on valdavalt kinoekraanidel karjääri teinud.