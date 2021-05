Arnold Schwarzenegger saab Netflixis oma spioonisarja

73-aastane märulistaar saab endale 200 miljoni tellijaga voogedastusteenuses 8-osalise spiooniseriaali, mida hakkab mees lisaks näitlemisele ka ise produtseerima, teatab Deadline . Tegu on valdavalt kinoekraanidel karjääri ehitanud näitleja esimese suurema lavastusliku telerolliga.

Lugu jutustab isast ja tütrest, kes avastavad, et on mõlemad saladuskatte all CIA heaks töötanud. Neist saavad luurepartnerid, kes peavad rahvusvahelise spioonimöllu sees oma peresuhteid lahendama.