FESTIVAL ⟩ HÕFF näitab nõukogude «Indiana Jonesi», mida aitasid teha eestlased

Häbenematult Indiana Jonesi lugude motiive kasutava filmi edu tulenes paljuski toonase NSVL-i suletusest ja vaatajate ootusest hollywoodiliku meelelahutuse järele. ««Madude oru needus» on meie tüüpiline madalaeelarveline vastus Hollywoodile,» nagu on kirjutanud Vene kriitik Jevgeni Žarkov.