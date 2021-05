Kinosid nörritab valitsuse nõue saalid kell 22 sulgeda: üks ring õhtuseid seansse jääb ära

Apollo Kinode Baltikumi juht Kadri Ärm sõnas Spektrile, et esmaspäeva eel on kinotiim ametis igal rindel. «Taaskomplekteerime meeskondi, peame läbirääkimisi levitajatega, koostame filmiprogramme, valmistame saale ette, tellime värsket popkorni toorainet,» loetles ta nimekirja tegevustest, mis peavad esmaspäevaks tehtud olema.

Ärmi juhtida on ka kinod Baltimaades, kus seistakse silmitsi ka uute väljakutsetega: «Leedus oleme juba avatud, kuid Lätis ei ole kohaliku valitsuse piirangud lubanud kinosid veel avada. Paralleelselt oleme arendamas ja ehitamas mõlemal turul uusi kinosid ja loodame, et suve jooksul valmides on ka piirangud leevenenud.»