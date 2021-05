GALERII ⟩ Komöödia «Jahihooaeg» sai purki: jõulufilmi tegemine kevade hakul osutus oodatust keerulisemaks

«Jõulufilmi tegemine kevade hakul osutus oodatust keerulisemaks. Loodus tärkas talveunest tohutul kiirusel ja pidime viimastel võttepäevadel nägema kurja vaeva, et film usutavalt filmilindile talletada. Õnneks on mitmeid töömeetodeid vältimaks liigset kevadrohelust kaadrinurgas või lauluhoos linnuparve heliribal. Usun, et võttemeeskond sai oma tööga suurepäraselt hakkama ja käesoleva aasta detsembris saavad kõik seda lustakat jõululugu suurelt ekraanilt kogeda,» võttis filmi produtsent Veiko Esken võtteperioodi kokku.

Viimased võttepäevad leidsid aset saginat täis Tallinnas, kus peamised võttekohad toimusid Rocca Al Mare keskuses. Suur osa sündmustest toimus ka Laulasmaa LaSpas, naiste seiklused filmis kulmineeruvad aga hoopis Pärnus ja Pärnumaal.

Eluga puntrasse jooksnud Eva (Harriet Toompere) on hiljuti lahutanud ja kardab nüüd kaotada nii oma poja kui ka sõbranna Marleeni (Mirtel Pohla) eksmehe (Hendrik Sal-Saller) uuele ja nooremale kallimale Isabelile (Grete Kuld). Et oma positsioonid tagasi võita, läheb Eva koos sõbranna Marleeni ja oma särava rivaali Isabeliga rännakule, mis viib naised kokku ülikoomiliste äparduste, koomiliste tülide, tõelise jahipidamise ja eelkõige iseendaga, et keset jõulusaginat mõista, mis ikkagi elus kõige olulisem on.

Lisaks eelpool mainitud näitlejatele teevad filmis kaasa mitmed tuntud tegijad: Jan Uuspõld, Priit Loog, Harry Kõrvits, Indrek Taalmaa, Andrus Eelmäe, Kaire Vilgats, Koit Toome, Hendrik Sal-Saller, Haide Männamäe, Kristo Toots, Jürgen Pärnsalu, Marko Mäesaar, Andrus Eelmäe jpt.

«Jahihooaja» originaalstsenaariumi autorid on Claudia Boderke ja Lars Mering, eestikeelse adaptsiooni on loonud stsenarist Martin Algus ja filmi režissööriks-operaatoriks on Ergo Kuld. Filmi produtseerivad koostöös Kassikuld OÜ'ga Kristian Taska (Taska Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions). Filmi heliloojaks on Koit Toome.