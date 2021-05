SAHINAD ⟩ James Bond võib peagi Jeff Bezosele kuuluda

Jutud selle kohta, et Amazon või mõni muu meedia- või tehnohiid MGMi ära võib osta, on liikvel olnud juba mõnda aega, sest MGM on ostjat oodanud juba väidetavalt detsembrist peale. Ka teab filmipress rääkida, et Amazon on viimasel ajal võtnud eesmärgiks oma meelelahutussektorit paisutada.