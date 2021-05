ETV pilti näeb vaid vana teleri ja antenniga 2021. aasta lõpuni

2019. aasta algusest hakkas vabalevis kehtima uus standard, kus telekanaleid asuti Eestis edastama kõrglahutusega ehk HD-formaadis. See on oluliselt parem kui senine SD-kvaliteet, ent mida paljud vanemad telerid iseseisvalt vastu võtta ei suuda. Et vältida paljude ETV kanaleid antenniga püüdvate televaatajate «pildituks» jäämist, pikendati valitsuse toetusel SD-signaali paralleeledastust läbi kahe eelmise aasta ning sama plaan jätkub viimase seisuga käesoleva aasta lõpuni.