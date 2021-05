Filmitegijatest kaksikvennad Raul ja Romet Esko plaanivad Hollywoodi ukse maha murda «eepilise» Eesti märulifilmiga. Suurejoonelise eesmärgi täitmisel otsib Eskobrosi nime all tegutsev kaksikvendade tandem kaasmaalaste abi ning on käivitanud projekti rahastuseks kampaania Hooandjas. «Eesti filminduses on liiga vähe nitro gaasi,» innustavad nad mõttekaaslasi filmi toetama.