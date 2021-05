EDETABEL JA TSITAADID ⟩ «Teletopi» nädala pirnid: kui sul on kiilakas mees ja teda pole kodus, siis silitad arbuusi

Terava huumoriga vürtsitatud telesaates sünnib igal pühapäeval vaatajate silme all lõppeva nädala kümnest tulisemast teemast saateosaliste elurõõmsa hääletuse tulemusena edetabel.

«Teletopi» nädala teemade edetabel sai järgmine:

«Teletopi» nädala tsitaadid



«Mulle tundus, et see ei ole artikkel, vaid Peeter Sauteri novell, kus lakkamatult joodi.»

– Mart Juur



«Autos joomine – kuidas see välja näeb? Võtad džinni ühest pudelist ja teisest toonikut peale?»

– Mart Juur



«Keskmine eestlane läheb Egiptusse, viib raha minema, aga Jüri läheb Selverisse.»

– Jan Uuspõld



«Raha jäi ju Saaremaale. Mina käin seal suvitamas ja väga hea, kui seal on raha!»

– Katrin Pärn



«Norra laul on puhas plagiaat, see on ju Vanemõde!»

– Jan Uuspõld



«Ma näen Ukut lakkamatult esinemas ja see lips ei ole kaelas kinni seotud. Miks see ripub seal?»

– Mart Juur



«Kreisiraadiol oli raha nii palju, et jooksime Eurovisioonil lihtsalt rahasse kinni.»

– Peeter Oja



«Peaks Eurovisiooni ümber nimetama depressiooniks – Deprevisioon.»

– Katrin Pärn



«Saksa artisti ukulele rajab teed Ukule.»

– Katrin Pärn



«Moldova video on naiste ahistamine – jäätised on löödud pähe!»

– Peeter Oja



«Selle avastuse valguses saan ma aru, et jääd pannakse selleks, et džinn paremini libiseks.»

– Mart Juur



«See kutsub üles rohkemale pinnapealsusele. Rohkem pinnapealsust!»

– Katrin Pärn



«Meil siin haigekassa ei kõlvanud ja töötukassa ja neitsioliiviõli. Äkki saaks vangerdada nende sõnadega.»

– Katrin Pärn



«Valitsuse peaminister on Kaja Kallas, siis ministrite asemel võiks olla sõna kajateenija.»

– Mart Juur



«Tänapäeval võiks ajateenistust nimetada workshop.»

– Jan Uuspõld



«Konverentsil on kõned ja ettekanded kõik eelmäng!»

– Jan Uuspõld



«Mina ootan seda aega, kui hakkavad avanema esimesed vaktsiinibaarid.»

– Peeter Oja



«Vaktsiinibaari nimi võiks olla «Vaktsiin ja praegu»»

– Jan Uuspõld



«Vaktsiin aitab täielikult ainult sel juhul, kui teed endast foto ja postitad selle sotsiaalmeediasse.»

– Mart Juur



«Aitab see ka, kui sa oled palja ülakehaga.»

– Katrin Pärn



«Näiteks kui kassipoega pole hetkel kodus, siis võtad kiivikese ja silitad.»

– Mart Juur



«Kui sul on kiilakas mees ja teda pole kodus, siis silitad arbuusi.»

– Katrin Pärn



«Tuleks kontrollida, kas Viljandis on pandud tuletikk selle mõõtja vahele, mis valgustab Joala kuju.»

– Mart Juur



«Schrödingeri kass on see – tegelikult ei ole seal kasti sees Joala kuju.»

– Katrin Pärn



«Joala kuju kaudu toimub kvantmaailma sisenemine.»

– Jan Uuspõld



«Kui mina saaksin selle teooria taustal endale talvekartuli keldrisse, ma oleksin väga rahul.»

– Peeter Oja



«Ma ütlen, mis hakkab juhtuma: sa tahad viia oma 20 kotti prügi automaati, aga süsteem on maas.»

– Mart Juur



«Kui Jürgen Ligi teeb selfie, siis kuskil Amazonases kukub puu.»

– Mart Juur



«Prügi sorteerimine toimib nagu maksuamet – aasta lõpus saad osa prügist tagasi.»

– Peeter Oja



«Arvestades neid üksikuid sokke, mis kaovad ära ja on prügis – ma saan need tagasi.»

– Peeter Oja



«Kõvasti rohkem prügi saad tagasi aasta lõpuks.»

– Katrin Pärn



«Mis on kabelisaun? Kui kütad suurel kiirusel kerise 200 peale ja siis istud seal sees.»

– Jan Uuspõld



«Võibolla nad proovivad Las Ketchupi tantsu, aga ei mäleta, kuidas see käis.»

– Katrin Pärn