Laps igatseb lemmikuid teatrilavalt? Apollo TV 5 lasteteatri soovitust pisematele

Apollo TV on kokku kogunud 5 oma lemmikut lasteteatri-soovitust pere kõige pisematele – nautimiseks nii üksi kui koos vanematega, kes vanu klassikuid uuele põlvkonnale tutvustada võiksid! Muideks, Apollo TV ideaalne lahendus just peredele, sest teenust saab kasutada korraga kuus kasutajat kokku kuni kümnel ekraanil – ilma et peaks mingeid kaableid vedama. Lisaks aitab mugav kasutajaliides ning funktsioon „Lemmikud“ ka pere noorematal liikmetel oma lemmiksaated kergesti üles leida.

Buratino on eriti tuttav tegelane noortele, kes praegu on jõudnud kahekümnendatesse eluaastatesse. Nimelt oli "Buratino tegutseb jälle" 83-osaline telelavastus esmakordselt eetris aastatel 2002–2005 Eesti Televisioonis. Seega võiks pere pesamuna vaatamiseks kaasa haarata oma vanema õe-venna või sugulase, kelle jaoks on vaatamine tõenäoliselt nagu nostalgiarännak. Buratino seiklused on humoorikad ja harivad ühtaegu!

FOTO: Apollo TV

Lotte on tuttav koeratüdruk igas vanuses eestlastele, kellega on kohtutud nii teatrilavadel, Lottemaal, filmides kui raamatutes. Praegu saavad Eesti lapsed Lottemaa külastamise või teatriskäigu asemel armsa Lottega kohtuda ETV lastesarjas “Lotte lood” ning käia peategelasega kaasas nii emadepäeval kui jõuludel, elada kaasa pannkoogiloole ja võtta vastu isegi uusi külalisi!

FOTO: Apollo TV

“Mõmmi aabits” tõenäoliselt tutvustamist ei vaja. Aga viisakusest teeme seda ikkagi! See Heljo Männi jutustuse “Karu aabits” (1971) põhjal valminud lasteteleseriaal on kahtlemata tuttav lapsevanemaile endile, kes selle teleseriaaliga üles on kasvanud. Selles lasteteleseriaalis õpib väike karupoeg aabitsast tähti, olles nüüd ideaalne sõber teleekraanilt hoopis praegustele pesamunadele, kes teevad alles esimest tutvust tähtedega. Lapsevanemale nostalgiliseks nautimiseks koos lapsega.

FOTO: Apollo TV

Eesti lastelavastus on valminud Astrid Lindgreni jutustuse põhjal ning räägib Stockholmis elava pere poisist ja väikesest mehikesest, kes oskab lennata – ning mitte ainult! Nagu ütleb tutvustuski: Väikevend ja Karlsson on jälle teie televiisoripurgis! Hei hopsti – ja kohtumiseni Apollo TVs!

FOTO: Apollo TV

Vahva lasteetendus räägib väikesest nõiast, kes on küll juba 127-aastane, aga ega tõelisele nõiale pole see mingi vanus! Ta elab koos toreda rohelise varese Aabramiga paksus metsas pisikeses onnis, mis nagu kõik teisedki nõiamajad, seisab kanajalgadel. Nagu isegi arvata võite, on ta päevad läbi ametis, et kõik nõiatarkused selgeks saada. Igatahes on väike nõid hoopis teistsugune kui tavalised muinasjutunõiad.

FOTO: Apollo TV