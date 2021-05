Maikuu viimasel päeval stardib Kanal 2 suvehooaeg, tuues ekraanile uusi saateid, filme ja sarju.

«Kanal 2 värvilisest ja elurõõmsast suvekavast leiab uusi seiklusi kodumaalt ja piiri tagant, rohkelt romantikat argipäevadesse ja nädalalõppudesse ning uusi krimimüsteeriume pikkadesse suveõhtutesse,» tutvustab programmi kanali kommunikatsioonijuht Mari-Liis Veskus. «Kõige muu meeleoluka kõrval keskendume ka meie olümpiasangaritele, sest juba 23. juulil alustab Kanal 2 ja Kanal 12 Tokyo Olümpiamängude otseülekannetega,» lisas ta.

«Kõik on võimalik» FOTO: Madis Sinivee

«Kõik on võimalik»

Neljapäeviti kell 20.00 (alates 27. maist)

Anneli Lahe uues silmiavavas vestlussaates räägivad oma pöördelisest ja elumuutvast aastast ning uuesti alustamise kogemusest Kristiina Ojuland, Raimo Kägu, Karl Madis, Grete Paia, Ott Kiivikas, Kersti Toots, Peeter Kaljuste ja Jesper Parve. Saatesarjal on kokku neli osa.

«Tõde Harry Queberti juhtumi kohta»

Neljapäeviti kell 22.00 (alates 27. maist)

10-osaline romantiline krimisari on valminud samanimelise auhinnatud menuromaani ainetel, mille nimiosas eelkõige haigladraamast «Grey anatoomia» tuttavaks saanud Patrick Dempsey. Tegu on ühelt poolt klassikalise krimilooga, kus tõde paljastub vähehaaval ja erinevad juhtlõngad viivad vaatajaid üha enam eksiteele. Teisalt on see ka väga õrn ja ilus keelatud armastuse lugu, mis nagu ikka sellisel puhul traagilise lõpuga olema kipub.

«Suvereporter» FOTO: Madis Sinivee

«Suvereporter»

Igal õhtul kell 19 (alates 31. maist)

Meeleolukas uudistemagasin hoiab kätt pulsil kõigel põneval, mis Eestis ja välismaal toimub. Teravate päevakajaliste uudiste kõrval külastab suvine uudistesaade erinevaid suviseid sündmusi ja põnevaid paiku ning üllatab toredate külaliste ja konkurssidega. Traditsiooniliselt tuleb igal aastal koos «Suvereporteriga» televaatajate teadvusesse ka paar uut muusikalist suvehitti.

«Žiguliga isamaal»

Esmaspäeviti kell 20.00 (alates 7. juunist)

Kristjan Ojang ja Robert Rool seiklevad adrenaliinirohkes ja lõbusas reisisaates läbi kõik 15 Eesti maakonda ja paarutavad läbi ligi 3500 kilomeetrit. Mehed püstitavad selle reisi jooksul ohtralt erinevaid isiklikke rekordeid, käivad Žigulidega ära 15 meetrit allpool merepiiri, istuvad 50 miljonit eurot maksva masina rooli, kohtavad nullist sajani kolme sekundiga kiirendavat Ladat ja panevad plahvatama 7000 tonni lõhkeainet.

«Kolm naist karavanis»

Teisipäeviti kell 20.00 (alates 1. juunist)

Kogu kevade nelja seina vahel istunud naised võtabvad ette reisi välismaale, kuid isolatsioon on rahakoti õhukeseks söönud ja enamik riigipiire on ju kinni. Nii otsustavad Carola Madis, Eeva Esse ja Kethi Uibomägi, et kulude kärpimiseks tuleb neil rentida autokaravan, millega minnakse vallutama Baierimaa alpikülasid. Kas kasinus ja ekstreemsed olukorrad liidavad naised reisi lõpuks südamesõbrannadeks või osutuvad kitsastest tingimustest tekkinud erimeelsused sedavõrd ületamatuteks, et koju naastes ei taha nad üksteisest enam midagi kuulda?

«Elamusi täis Eesti»

Kolmapäeviti kell 20.00 (​alates 2. juunist)

Saatejuht Jaanus Koort leiab Eestimaa pealt üles kõige kurioossemad kohad ja üllatavamad paigad, kuhu paljud oma jalaga veel astunud pole.

«Lustlik Setumaa»

Alustab augustis

Katrin Lust otsustab sel suvel võtta elu veidikene askeetlikumalt ja esitab endale väljakutse uurida elu võimalikkust suvisel Setumaal, kus väikese maatüki peal puuduvad esialgu veel isegi ka esmased linnaeluga harjunud inimese mugavused. Kas vanale talukohale annab hinge sisse puhuda ja kas igipõlised setukad võtavad Lusti omaks? Teades Katrini võimekust leida üles ka kõige vaiksemast kohakesest väga kurioosseid tegelasi, võib oletada, et teda ootab ees üks tõeline «Johannes Pääsukese suvi Setumaal» tüüpi seiklus.

«Suve ÕHTU!»

Neljapäeviti kell 20.00 (alates 1. juulist)

Juba juulis naasevad puhkuselt «Õhtu!» tegijad, et pakkuda lusti ja positiivsust meelelahutussaatega «Suve ÕHTU!». Suvel lähevad saatejuhid Piret, Robert ja Jüri stuudiost välja, et tuua saated vaatajateni Rakverest, Raplast, Võrust, Viljandist ja Saaremaalt.

FOTO: Madis Sinivee

«Mägidoktor»

Esmaspäevast reedeni kell 17.00 (alates 31. maist)

Uus südamlik Saksa suhteseriaal «Mägidoktor» (Der Bergdoktor) on vaba metsikust igasugusest vägivallast ja masendavatest maailmalõpu meeleoludest. Seriaali peategelaseks on doktor Martin Gruber (Hans Sigl), kelle arstitöö Alpides pakub talle nii väljakutseid kui rõõmu. «Mägidoktor» on südamlik sari, mille inimliku sisu kõrval on nauditavad ka imelised loodusvaated.

«Mõrvad Sandhamil»

Laupäeviti kell 20.30 (alates 5. juunist)

Uus krimifilmide sari «Mõrvad Sandhamil» on suurepärane segu puhkuseidüllist, mõrvadest ja peretragöödiatest. Sari põhineb Rootsi krimiautor Viveca Steni loomingul, kelle ka Eestis väga populaarseks saanud raamatuid on avaldatud enam kui 25 keeles ja müüdud maailmas kokku üle nelja miljoni eksemplari.

Saksa lembefilmid

Laupäeviti ja pühapäeviti kell 17.00

Suvised nädalavahetused on Kanal 2s lembekino päralt, kui ekraanile jõuavad uued Saksa armastusfilmid sarjast «Katie Fforde» ja «Suvi...» (Ein Sommer in...).

Kordushitid