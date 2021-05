Robert De Niro sai Scorsese indiaanifilmi võttel vigastada

Võtetega seotud TMZ allika kinnitusel vigastas indiaanifilmis kõrvuti Leonardo DiCaprio ga mängiv näitleja võttel oma jalga. Kui tõsine vigastus oli, pole teada, kuid vanameister toimetati eile Oklahomas asuvast võttepaigast tagasi kodulinna New Yorki, et ta saaks täna oma arstiga võtete jätkamise küsimuses nõu pidada.

Algsetel andmetel pidavat De Niro filmimisest paariks nädalaks aja maha võtma, kuid teise allika andmetel olevat De Niro stseenid juba filmitud ning Scorsese 200 miljonit dollarit maksva filmi võtted saavad plaanipäraselt jätkuda. Küsimärgi alla on seatud ka info, et näitleja end kaamera ees vigastas – mõnede vihjete kohaselt olevat see juhtunud näitleja vabal ajal.