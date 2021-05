ÕHTU! ⟩ Kirill Käro filmib Venemaal Netflixi viirusesarja jätku: poleks osanud oodata, et see päriselt epideemiaga kattub

Eestis filmidest «Punane elavhõbe», «Rotilõks» ja «Rohelised kassid» tuttav 46-aastane Kirill Käro on Venemaal juba aastaid menukas näitleja, kes saavutas oma suurima kuulsuse Ukraina seriaalis «Nuuskija», mis meil ka Kanal 2s jooksnud on. Maailm tunneb Kärot nüüd aga Netflixi vahendusel Vene hittsarjast «Epideemia» (Эпидемия), mis inglise keeles kannab vastavalt vaataja riigile kas pealkirja «To The Lake» või «The Outbreak».