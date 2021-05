SÄUTSUMÄSU ⟩ Leonardo DiCapriot ei tunne uues filmis äragi – kas tõesti?

«Leonardo DiCapriot ei tunne Martin Scorsese filmi esimestel fotodel äragi,» säutsus Twitteris kuulus tabloid The New York Post. Nii püüti teenida klikke ühe kõmupressi ennast tõestanud lemmiktrikiga: alles artikli avamisel saab lugeja oma silmaga veenduda, kas kõnealuse isiku välimus on täielikult muutunud – olgu siis filmis või eraelus.

Leonardo DiCaprio unrecognizable in first photos of new Scorsese film https://t.co/IZ08MWqbT8 pic.twitter.com/N7TFJyrsSs — New York Post (@nypost) May 10, 2021

Paraku näeb näitleja «Lillekuu tapjate» esimesel fotol näitlejanna Lily Gladstone'i kõrval välja igatipidi nagu tema ise. Nii ei jäänud klikikangutajast toimetaja liialdus pettunud netirahval märkamata ning järgnes pahameele- ja huumorilaine.

«Kui ta pole just see vasakpoolne, siis ma ütleks, et ta näeb välja täitsa nagu Leonardo DiCaprio,» kirjutab üks säutsuja. «Ma pole kindel, et DiCaprio sobib indiaaninaist mängima,» ironiseerib teine. «Kas ta on see soolatops?» küsib kolmas.

«Lillekuu tapjad» põhineb samanimelisel 2017. aasta menuromaanil. See on sissevaade 1920ndate Oklahomas toimunud Osage indiaanihõimu genotsiidi ja FBI sünni sündmustesse, mis on omavahel tihedalt seotud.

DiCaprio mängib filmis peamist pahalast Ernest Burkharti, Lily Gladstone aga tema Osage indiaanlasest tulevast kaasat Mollie Burkharti. Viimane on nafta müügist püstirikkaks saanud pärismaalane, keda seadus aga jätkuvalt vastutusvõimelise kodanikuna ei tunnista. Nagu naise teisigi hõimlaseid, sunnitakse teda valge mehe eestkoste alla. Nii paelub peagi äsja loodud föderaaljuurdlusbüroo tähelepanu salapäraste Osage pärismaalaste surmade rodu. Asitõendid juhatavad uurijad DiCaprio tegelaskuju ning tema käsilaste-sugulaste nurjatu rikastumisskeemi jälile.

Olulisemates kõrvalosades astuvad üles teiste seas Robert De Niro ja Jesse Plemons. Filmi tegemisel löövad nii kaamera ees kui ka taga kaasa väga paljud Osage ja teiste hõimude indiaanlased ning ka võtted toimuvad nende maadel.