Filmikaksikud Eskobros saates «OP»: unistus on jõuda Ameerikasse

Kaksikvennad Raul ja Romet Esko on alles 22-aastased ning lõpetavad Balti filmi- ja meediakoolis bakalaureuseõpet, kuid ometigi on nad juba võitnud PÖFF-i lühifilmide konkursi ja saanud kultuurkapitali aasta noore filmitegija aastapreemia, vahendab ERRi kultuuriportaal .

«Ameerika on küll unistus, sinna tahaks jõuda. Võib-olla teeme ühe täispika filmi Eestis ja siis lähme. Täiendame portfooliot, et oleks pehmem maandumine sinna tööstusesse. Võiks olla vähe paksem nahk, et seal läbi lüüa,» tunnistas Raul.