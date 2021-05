Kas tunned ära Eesti filmiklassika? Apollo TV kutsub avastusretkele

Apollo TV valikus on üle 20 000 tunni kaasahaaravat sisu, mille hulgas ka Eesti filmiklassika. Kutsume sind nüüd avastusretkele – pühime kuldvaramult üheskoos tolmu pealt! Oleme kokku kogunud seitsme erineva Eesti filmi lühikirjeldused ning palume sul ära arvata, mis filmist jutt käib. Boonuspunktid selle eest, kui tead, mis aastal film loodi. Muideks, soovitame meenutusretkele kaasa võtta ka lapse, õe-venna või noorema sugulase, et uurida, kui hästi on eestlaste lemmikutega kursis noorem põlvkond.

Õiged vastused leiad lõpust!

Film nr 1

Kaks abielupaari ja üks vallaline naine sõidavad kahe autoga Tallinnast Lõuna-Eestisse imearsti ja sensitiivi Nigula juurde. Filmi peategelased on jõudnud keskikka ja lähenevad juba 40. eluaastale, kuid sisemist rahuldustunnet pole neil kellelgi. Paljud unistused ja soovid ei ole täide läinud, nad tunnetavad häirivalt tänapäeva elu pidetust ja pinnapealsust. Reisil puutuvad nad kokku erinevate inimestega. Vaatajate ees avanevad erinevad tüüpkarakterid nende elukäsitluse ja tõekspidamiste kaudu.

FOTO: Apollo TV

Film nr 2

Imbi Tamme lapsepõlve taustaks on raadioeetrist kuuldud helid ja hääled. Täiskasvanuks on talle määratud saada Eesti rahvale saatuslike 40ndate kataklüsmides. Noore naise lootusrikas algus optimistliku raadiohäälena Stalini-aegses Eestis põrkub aga ajastu tegelikkusele, kus inimeste saatus, kannatused ja õnn oleneb võimust ja ideoloogiast. See on pühendus- ja mälestusfilm nendele, kelle hääl on saatnud paljude põlvkondade elu.

FOTO: Apollo TV

Film nr 3

Teadushuvilise Tomi tutvus tulnukahuvilise Ahvenaga algab siis, kui Tomi raketikatsetus jõe ääres on lõppenud paugu ja visinaga. Ahven teab rakettidest mõndagi, lisaks on ta veendunud, et tühja taarat ei tohi niisama ära visata. Jõest leitud vanaaegsed pudelid taarapealikku Filippi aga ei huvita, kuni ühe pudeli kildude seast tulevad välja juhised kallihinnalise maali leidmiseks. Oma jõuguga taiese jälgi ajades ristub Filipi tee Tomi, tema sõbra Harri ja Ahvenaga, kes otsivad Harrilt varastatud spordikotti. Pudelites peitunud saladus avaneb sellele, kel lisaks heale õnnele on ka mõistust, mis trumpab üle ahnuse ja alatuse.

FOTO: Apollo TV

Film nr 4

Kui Mäeküla vana mõisnik parun von Kremer heidab silma Tõnu Prillupi nägusale noorikule Marile, ei taha Prillup sellest esiotsa midagi kuulda. Ent parun pakub välja ahvatleva tehingu. Kehvast Prillupist saab mõisa piimarentnik tingimusel, et noorik tuleb mõisa, kui härra kutsub. Prillupi õnnelootused aga ei täitu. Uue Mäeküla piimamehe äri ei õitse ja naise jagamine mõisnikuga on talle üha enam vastumeelt. Mari peaks tema meelest oma kaksikelu põlgama, kuid naine, kes on alistunud meeste tehingule, ei võta selle häbi oma hinge peale.

FOTO: Apollo TV

Film nr 5