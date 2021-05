Netflix kolis Eestile õige lähedale: kas varsti avanevad rahakotirauad ka meile?

Stockholmi kontor hakkab tegelema 200 miljoni tellijaga Netflixi Rootsi, Norra, Taani, Soome ja Islandi originaalsisu tootmise ja levitamisega. Väiksem satelliitkontor pannakse püsti ka Kopenhaagenisse, teatab Netflix oma kodulehel.

Põhjamaades on Netflix selle aasta lõpuks tootnud pea 70 sarja ja filmi, mida on kokku vaadanud üle 4 miljoni tellija üle maailma. Netflix märgib, et pea kaks kolmandikku teenuse tarbijatest on ühel või teisel hetkel vaadanud mõnda nende Põhjamaades toodetud ekraaniteost, mis näitab suurt huvi selle piirkonna loomingu vastu. Eriti suur huvi on mõistagi skandinaavlastel endal: Põhjamaades ongi Netflixil tellijaid umbes 4–5 miljoni ringis.

Peale Põhjamaade kontori on Netflix endale Euroopas pesa pununud ka Amsterdamis, Madriidis, Berliinis, Londonis, Pariisis ja Brüsselis. Veel sel aastal avab Netflix ka Rooma ja Istanbuli kontorid.

Netflixi kontor Los Angeleses FOTO: Netflix

Kohaliku originaalsisu tootmine on Netflixi üks tugevamaid strateegilisi eesmärke ning trumpe, et jätkata ka väljaspool Ameerika Ühendriike üha tihedamaks muutuva voogedastusteenuste turu liidrina. Iseäranis suur rõhk on olnud Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania originaaltoodangul, mis on teenuse suurimad tarbijad Euroopa regioonis.

Netflixi Põhjamaade lipulaevad on maailmas olnud Rootsi sarjad «Quicksand», «Love & Anarchy» ja «Snabba Cash», Norra seriaalid «Ragnarok» ja «Home for Christmas» ning taanlaste «The Rain». Soomlaste sarjadest on Netflixis laineid löönud näiteks «Bordertown» ja «Deadwind», mis on algselt aga toodetud Yle jaoks.

Mullu ilmus Netflixi esimene Põhjamaades valminud originaalfilm «Cadaver» ning õige pea on oodata lisa, kui vaatajateni jõuavad «Dancing Queens», «Vinterviken», «Against the Ice», «Troll» ja «Black Crab».