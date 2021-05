Mads Mikkelsen meenutas alandavat hetke, kui teda Hollywoodis tõsiselt ei võetud

«Olin just saanud endale Ameerika agendi, kes ütles, et pärast Bondi oled sõiduvees – nüüd tuleb USAsse kolida, natuke tutvusi sobitada, kohtumistel ja prooviesinemistel käia,» meenutab Mikkelsen. «Ma ei jõudnud üldse mõeldagi, millises filmis ma tahaksin mängida, võtsin lihtsalt kõik kutsed vastu. Mõned neist olid väga huvitavad kogemused, mõned aga sellised, kus näitleja võib kogu oma enesekindluse täielikult kaotada,» tõdes ta.

Kõnealuseks kogemuseks oli prooviesinemine suurejoonelise superkangelasfilmi «Fantastiline nelik» ( Fantastic Four , 2005) jaoks. Kuigi roll, mille jaoks Mikkelsen kohale kutsuti, oli väärika peaosatäitja Mister Fantasticu oma, sai talle osaks väga veider proovietteaste. «Astud ruumi sisse, inimesed vahivad oma pabereid ja käsevad sul teeselda, et sul on hästi pikad käed,» kirjeldas Mikkelsen.

«Ma saan aru, et sageli piisabki osa saamiseks esmamuljest ja produtsendil või režissööril peab lihtsalt tekkima äratundmine, et näitlejas on midagi, mis sobib tegelaskujule. Kuid on väga ebaviisakas kutsuda näitlejaid kohale ja lasta neil mängida, nagu oleks neil 20-meetrised käed justkui kummimehel. Isegi mingit stseeni ei lastud etendada. «Ole hea ja tee nüüd, nagu haaraksid kohvitassi!» Kas te olete hulluks läinud peast? See oli päris alandav,» rääkis Mikkelsen.