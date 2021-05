ÕHTU! ⟩ Peeter Võsa: Tšornobõl on ausambaks auahnusele, orjameelsusele ja inimlikule lollusele

Nüüd, olles tuumatallermaa ära näinud, leiab ta, et ajaloo tajumiseks on kohalolu väga oluline ning missioon oli tõsine. «Ilusat ei ole seal midagi, see on tõesti kurb sündmus ja Tšornobõl ja Prõpjat on ausambaks auahnusele, orjameelsusele ja inimlikule lollusele. Kõige selle tagajärjel kõik see juhtuda saigi. See, et seal mõni insener istuma pandi ja vanglas ära suri, on köki-möki. Leiti ka, keda karistada. Olematuks ei tee mitte kuidagi,» sõnas Võsa saates.