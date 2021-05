TREILER ⟩ Cannes'i festivali suures avafilmis «Annette» sünnib eriline staaribeebi

Tegu on suurejoonelise stiiliga Prantsuse filmilavastaja Leos Caraxi («Holy Motors») ingliskeelse filmidebüüdiga. Lugu jutustab provokatiivsest püstijalakoomikust (Oscari-nominent Driver) ja tema naisest (Oscari-võitja Cotillard), kes on maailmakuulus ooperisopran. Paari glamuurne elu võtab ootamatu pöörde, kui neile sünnib tütar Annette, kellel on väga eriline anne.