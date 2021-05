Igatsed kontserdimelu? Apollo TV toob lemmikartistid elutuppa

Kuidas suunduda tagasi sellesse melusse, mis vanasti tundus enesestmõistetav, ent nüüd paistab kui tõeline unistus? Apollo TV kanal Stingray iConcerts annab võimaluse tuua kontserdid oma elutuppa – tänu kaablivabale teleteenusele saab muusikat nautida vahelduseks hoopis üksi või koos lähedastega, nii kodus kui sõprade juures. Elektroonilisest muusikast rokiklassikani, valikus on loomulikult muusikat igale maitsele!

1. Adele: iTunes Festival - Live in London

Haara teleripult ning suundu 2011. aasta Londonisse Briti laulja ja laulukirjutaja Adele’i kontserdile iTunes festivalil! Ligi poolteist tundi kestval etteastel, millest on laulja välja andnud ka ühe oma kahest EP-st, on nautimiseks 17 lugu, nende hulgas ka tõelised hitid nagu “Rolling In The Deep” ja “Set Fire To The Rain”.

2. Led Zeppelin: The Song Remains the Same

134 minutit tõelist rokiklassikat! Led Zeppelini kontsertfilm “The Song Remains the Same” on filmitud 1973. aasta suvel rokkbändi USA tuuri kolmel kontsertõhtul New Yorgis Madison Square Gardenis. Kontserdid toimusid bändi kuldajal, mil nad purustasid müügirekordeid hittlugudega nagu näiteks “Dazed and Confused”, “Whole Lotta Love” ja “Stairway to Heaven”.

3. Calvin Harris - Live at the iTunes Festival

Elektroonilise popi kuningaks kutsutud Calvin Harris esineb nüüd sama hästi kui sinu kodus! Šoti laulja, DJ ja produtsent astus 2010. aastal lavale ka Õllesummeril, ent Apollo TV valikus on hoopis tema kontsert 2008. aastast iTunes festivalilt Berliinist. Pisut üle tunni kestnud kontserdil esitatud lugudest on viis tükki (“Disco Heat”, “Colours”, “Merrymaking At My Place”, “Acceptable In the 80s”, “I Created Disco”) leidnud oma tee ka samanimelisele EP-le.

4. M83 - Garorock Festival 2016

Prantsusmaalt pärineva elektroonilise muusika projekti M83 kontsertidest on Apollo TV valikus 2016. aasta kontsert Garorock Festivalilt. Võimsa valgusmänguga kontsert oli kaasahaarav ning pani kogu rahva tantsima – garanteeritud on see, et tõused diivanilt püsti ja tantsid koos ülejäänud rahvaga! Muideks, kas teadsid, et kolm aastat varem oli bänd saanud albumi “Hurry Up, We’re Dreaming” eest parima alternatiivmuusika albumi Grammy?