OSCARIKUU ⟩ 4 kuldaväärt Oscari-filmi, mida sel nädalavahetusel tasuta vaadata

Juba kolmandat aastat on Filmzone eksklusiivne Oscarite telekanal Balti riikides ning toob filmimaailma suursündmuse 26. aprilli öösel ja varahommikul otseülekandena siinsete televaatajateni. Et kuldmehikesteks sooja teha, linastuvad Filmzone ja Filmzone Pluss kanalitel aprillikuu vältel läbi aegade Oscareid võitnud või neile kandideerinud filmid. Siin on ülevaade selle nädalavahetuse Oscari-filmidest.