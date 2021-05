TREILER ⟩ Eestis filmitud kõhedat Soome seriaali «Mädaõunad» saab näha juba mais

Tegemist on Elisa originaalseriaaliga, mis jõuab esmalt publiku ette läbi Viaplay teenuse Soomes tegutseval Elisa Viihde voogedastusplatvormil. Põhjanaabrite uus 8-osaline sari ei jää siiski nägemata ka eestlastel, kellel avaneb selleks võimalus juba samuti maikuus Elisa Huubis.

Kogu seriaal on üles võetud Eestis. Põhilise osa sarja 56 võttepäevast veetis nii Soome kui ka Eesti filmitegijaist koosnev tiim Kose Ravila mõisas, mis on seriaali peamiseks sündmuspaigaks. Võttes toimusid ka Paldiskis ning Aegna sarel ning Raplamaa Sõnumid vahendas mullu suvel, et üks võttepäev toimus ka Põlma küla ühe talu laudas ja hoovis, kus võeti üles mälestushetki sarja peategelase lapsepõlvest. Peale inimnäitlejate kaasati maakonna häälekandja andmetel filmimisse ka paar lehma, Täpike ja Kelli.